Джонсон: Байден помогает России обогатиться

Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что президент Джо Байден помогает России обогащаться, ограничивая экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Forbes.

Байден приостановил одобрение новых проектов по экспорту СПГ до ноябрьских выборов. СМИ назвали шаг Байдена попыткой успокоить избирателей-демократов, взволнованных результатами недавнего исследования. Оно показало, что экспорт СПГ из Америки в Европу хуже с точки зрения общего производства парниковых газов, чем сжигание европейского угля.

Джонсон и лидеры республиканцев в Палате представителей 14 февраля провели еженедельный брифинг для прессы.

В ходе брифинга Джонсон заявил, что американцы разочарованы «нападками Байдена на энергетическую независимость США».

Спикер подчеркнул, что энергетическая безопасность страны - это ее национальная безопасность. Он назвал экспорт СПГ «источником жизненной силы экономики США во многих отношениях».

«[Решение Байдена - прим.ред] - политическая уловка, чтобы успокоить радикальных климатических активистов. Делается это огромной ценой», - заявил Джонсон.