Отставной генерал из Афганистана Юсуф Шамин Зази заявил, что советские войска покинули страну из-за международного давления. Об этом он рассказал «Известиям».

Зази считает, что вывод войск СССР стал возможностью для США и Пакистана «инициировать заговоры в Афганистане, чтобы принести в страну империализм».

Бывший военный командир Шордал Пуштун добавил, что внутреннее противостояние в стране продолжалось в течение 20 лет, а после этого иностранные силы продолжили бомбардировки, «повсеместно убивая ни в чем не повинных мирных жителей».

«Они полностью уничтожили нашу молодежь, человеческие ресурсы и развитие остановилось», - заключил Пуштун.

Генерал-лейтенант МВД в отставке Юрий Жданов ранее заявил, что Афганистану грозит новая «террористическая война», которую могут спровоцировать США.

По мнению Жданова, американская администрация не хочет уступать богатые недра Афганистана Китаю, одному из основных соперников США.

Он сослался на оценки экспертов, согласно которым Афганистан располагает значительными запасами каменного угля, драгоценных металлов, марганцевых руд и лития.