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Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отбыл с рабочим визитом в Мюнхен, где 16-18 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках конференции премьер проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами", - отмечается в сообщении.

Согласно программе конференции, в Мюнхене также ожидается выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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