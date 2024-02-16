Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

"Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отбыл с рабочим визитом в Мюнхен, где 16-18 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках конференции премьер проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами", - отмечается в сообщении.