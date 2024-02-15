Пока вы спали: заявление Путина о НАТО и крупный пожар в центре Москвы

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Путин заявил, что смысла в НАТО уже нет

Сегодня НАТО — инструмент внешней политики США. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

«Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — сказал он.

Трамп назвал «большим комплиментом» слова Путина о предпочтительности Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп посчитал комплиментом слова главы РФ Владимира Путина о том, что тот предпочел бы видеть Джо Байдена во главе США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление Трампа перед сторонниками в штате Южная Каролина.

«На самом деле президент России Путин только что сделал мне большой комплимент», — подчеркнул он.

Трамп указал, что Россия «получит Украину», если у власти останется слабая администрация Джо Байдена.

При этом экс-лидер США указал, что «хорошо ладил» с Владимиром Путиным.

Мир очень близок к Третьей мировой войне, заявил Алиев

Мир стоит у порога Третьей мировой войны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые думают, что Третья мировая война уже идет, ведь современные войны отличаются от прежних. Алиев указал, что многие страны забеспокоились о своей безопасности и стали уделять внимание военной сфере.

«Мы делаем это уже на протяжении более 20 лет, и опыт, которым мы обладаем сегодня, в том числе боевой опыт, незаменим», — подчеркнул он.

Президент добавил, что армия Азербайджана «показала свою силу не на учениях, не на парадах, а на поле боя».

В Киеве и области прогремели мощные взрывы

Звуки взрывов слышны в Киевской области, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает URA.RU.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины.

В центре Москвы горит здание «Известия холл»

Здание «Известия холл» загорелось в центре Москвы, кровля охвачена огнем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.