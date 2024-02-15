Вашингтон не позволил конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо посетить форум «За свободу наций!», который состоится в Москве 15-17 февраля, однако тот все равно намерен принять в нем участие. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с агентством политик рассказал, что его пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Он должен был прибыть из Лимы в Мехико, затем в Стамбул, а после — в Москву. Однако при пересадке в Мексике он получил предупреждение от США, запрещающее ему пересекать их воздушное пространство.

Бермехо неоднократно просил объяснений от авиакомпании, однако их так и не было предоставлено. Тогда он обратился в Министерство иностранных дел Перу и комиссию по международным отношениям конгресса, надеясь, что они пояснят обстоятельства дела.

«Сложилось впечатление, что нам объявили бойкот... Я всю мою жизнь человек левого толка... Наше историческое требование... — прекращение империализма, который уже столько вреда причинил человечеству», — пояснил он.

Бермехо при этом считает, что империализм прежде всего исходит от США, и новый блок БРИКС при участии Китая и России мог бы установить многополярный мир, где «нет стран-агрессоров».