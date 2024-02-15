Трамп рассказал о рухнувшей американской мечте

Американская мечта мертва, есть только движение в ад. Такое заявление сделал экс-президента США Дональд Трамп на митинге сторонников, передает РИА Новости.

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«Давненько вы не слышали про американскую мечту, теперь это американский кошмар», — заявил он.

Экс-лидер страны добавил, что при его администрации дела шли значительно лучше, сегодня же она погружается во мрак.

В городе Чарльстон в штате Южная Каролина для участия в предвыборной встрече с Дональдом Трампом собрались тысячи человек. Его выступление проходит под лозунгом «Иди голосовать». Многие участники встречи одеты в различную атрибутику с фамилией Трампа.

Одна из участников мероприятия в беседе с корреспондентом РИА Новости призналась, что решила переночевать перед входом в городской конгресс-центр, чтобы в итоге оказаться одной из первых, кто войдет внутрь. Таким образом она окажется как можно ближе к трибуне с экс-президентом США.

Большинство участников встречи уверены, что если Трамп не одержит победу в выборах 2024 года, то США придет конец.

«Если мы не вернем президента Трампа к власти, Америки не будет», — уверен его сторонник Дэвид.