Бербок призвала к эвакуации населения из Рафаха перед наступлением Израиля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа перед наступлением Армии обороны Израиля. Глава МИД ФРГ отметила, что международному сообществу необходимо сделать все возможное, чтобы жители города оказались в безопасности.

Бербок подчеркнула, что необходим защитный коридор, прежде чем начнутся атаки с целью борьбы с исламистскими террористическими ячейками в Рафахе.

"ХАМАС - это основное зло в этой ситуации", - заявила Бербок в ходе визита в Израиль, чьи слова приводит агентство DPA. "Мы полностью солидарны с людьми здесь, в Израиле", - добавила министр.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Германии призвала страны региона оказать давление на ХАМАС, чтобы тот сдался и освободил заложников. Бербок также призвала Палестинскую администрацию в Рамалле занять определенную позицию. Она выступила за улучшение сотрудничества в сфере доставки помощи на палестинскую территорию. Израильская армия, по ее словам, должна предоставить гарантии безопасности.

"ООН должна более пристально посмотреть на то, как распределяется помощь на местах", - считает Бербок.

Вместе с тем глава МИД ФРГ высказалась за существенное увеличение поставок гуманитарной помощи - в частности, 500 грузовиков в день. Именно столько грузовиков с гуманитарными грузами ежедневно приезжало в этот район до начала войны. Бербок указала на необходимость открытия дополнительных пограничных переходов. Чтобы распределить помощь и добиться освобождения заложников, необходимо прекращение огня, резюмировала министр.

В среду Бербок прибыла в Израиль. Это уже пятый визит главы МИД ФРГ с момента нападения боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года. В Израиле Бербок встретилась с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем, а также лидером израильской парламентской оппозиции Яиром Лапидом.