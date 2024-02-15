Бербок призвала к эвакуации населения из Рафаха перед наступлением Израиля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа перед наступлением Армии обороны Израиля. Глава МИД ФРГ отметила, что международному сообществу необходимо сделать все возможное, чтобы жители города оказались в безопасности.
Бербок подчеркнула, что необходим защитный коридор, прежде чем начнутся атаки с целью борьбы с исламистскими террористическими ячейками в Рафахе.
В то же время глава внешнеполитического ведомства Германии призвала страны региона оказать давление на ХАМАС, чтобы тот сдался и освободил заложников. Бербок также призвала Палестинскую администрацию в Рамалле занять определенную позицию. Она выступила за улучшение сотрудничества в сфере доставки помощи на палестинскую территорию. Израильская армия, по ее словам, должна предоставить гарантии безопасности.
"ООН должна более пристально посмотреть на то, как распределяется помощь на местах", - считает Бербок.
Вместе с тем глава МИД ФРГ высказалась за существенное увеличение поставок гуманитарной помощи - в частности, 500 грузовиков в день. Именно столько грузовиков с гуманитарными грузами ежедневно приезжало в этот район до начала войны. Бербок указала на необходимость открытия дополнительных пограничных переходов. Чтобы распределить помощь и добиться освобождения заложников, необходимо прекращение огня, резюмировала министр.
В среду Бербок прибыла в Израиль. Это уже пятый визит главы МИД ФРГ с момента нападения боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года. В Израиле Бербок встретилась с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем, а также лидером израильской парламентской оппозиции Яиром Лапидом.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.