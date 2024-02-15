Трамп назвал "большим комплиментом" слова Путина о Байдене

"На самом деле президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом [США] был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.