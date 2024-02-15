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Трамп назвал "большим комплиментом" слова Путина о том, что РФ лучше работать с Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп назвал комплиментом слова российского лидера Владимира Путина о том, что России предпочтительнее работать с нынешним главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

Трамп назвал "большим комплиментом" слова Путина о Байдене
© globallookpress.com

"На самом деле президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом [США] был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент", - сказал он в среду, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.

Трамп пояснил это тем, что при слабой администрации Байдена Россия "получит Украину".

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При этом бывший американский президент подчеркнул, что он "хорошо ладил" с Путиным.

"Когда я выиграю президентские выборы <...>, я немедленно урегулирую конфликт между Россией и Украиной. Все будет решено быстро", - отметил Трамп.

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, но предпочтительнее Байден, потому что "он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации".

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

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