Такер Карлсон восхитился московским метро

Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем восхищении от станции московского метро "Киевская", заявив, что она выглядит лучше, чем что угодно в США. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на его странице в соцсети X.

По словам журналиста, один из способов понять то или иное общество – это посмотреть на инфраструктуру страны. Карлсон отметил, что данная станция метро была открыта 70 лет назад.

"Главный вопрос – как она выглядит сейчас, спустя 70 лет? Мы зашли, чтобы посмотреть, и то, что мы увидели, повергло нас в шок", – признался журналист.

Он заявил, что в московском метро нет граффити на стенах, грязи, плохого запаха, бездомных, наркоманов и людей, которые могут толкнуть тебя под поезд, как в США. Наоборот, станция находится в абсолютной чистоте и порядке, добавил журналист.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, журналист записал интервью с Путиным во вторник, 6 февраля. Уже 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России на своем сайте.