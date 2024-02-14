Путин допустил, что Карлсона могут арестовать в США

"С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел. Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо", - сказал Путин, отвечая на вопрос, допускает ли он возможность ареста Карлсона в США за интервью с ним.