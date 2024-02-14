Путин допустил, что Карлсона могут арестовать в США

Президент РФ Владимир Путин считает теоретически возможным в сегодняшней Америке арест журналиста Такера Карлсона, хотя ему сложно будет "прилепить" обвинение.
"[Джулиан] Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят и все", - сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным арест Карлсона в США после интервью с Путиным.
Президент РФ при этом отметил, что Ассанжа обвиняли хотя бы в том, что тот выдал какие-то государственные секреты, а "Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов".
"Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединенных Штатах", - подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил, что власти США в случае преследования журналиста Такера Карлсона покажут свое истинное лицо "либерально-демократической диктатуры".
"С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел. Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо", - сказал Путин, отвечая на вопрос, допускает ли он возможность ареста Карлсона в США за интервью с ним.