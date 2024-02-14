В Конгрессе не увидели причин для тревоги из-за заявления об угрозе США

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не видит причин для тревоги из-за утверждения о наличии угрозы нацбезопасности страны. Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил о «серьезной угрозе нацбезопасности», призвав американского президента Джо Байдена рассекретить всю информацию касательно нее, чтобы «можно было открыто обсуждать необходимые меры реагирования». Позже в CNN со ссылкой на неназванные источники сообщили, что угроза «с Россией и ее дестабилизирующим военным потенциалом, о котором им стало известно недавно».