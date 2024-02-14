СМИ сообщили подробности об угрозе нацбезопасности США

Угроза национальной безопасности США может иметь отношение к космической сфере, рассказала в соцсетях журналист телекомпании Fox News Джеки Хайнрик.

«Чиновник Пентагона сообщил мне, что эта угроза связана с космосом», — написала Хайнрик.

Отмечается, что эксперты первоначально предположили, что неназванная серьезная угроза может быть так или иначе связана с Россией.