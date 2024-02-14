СМИ сообщили подробности об угрозе нацбезопасности США

СМИ: угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом
Угроза национальной безопасности США может иметь отношение к космической сфере, рассказала в соцсетях журналист телекомпании Fox News Джеки Хайнрик.
Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности».
«Чиновник Пентагона сообщил мне, что эта угроза связана с космосом», — написала Хайнрик.
Отмечается, что эксперты первоначально предположили, что неназванная серьезная угроза может быть так или иначе связана с Россией.
Рамблер: главные новости