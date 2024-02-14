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СМИ: угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом

Угроза национальной безопасности США может иметь отношение к космической сфере, рассказала в соцсетях журналист телекомпании Fox News Джеки Хайнрик.

СМИ сообщили подробности об угрозе нацбезопасности США
© РИА Новости

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности».

СNN: «серьезная угроза нацбезопасности США» связана с Россией

«Чиновник Пентагона сообщил мне, что эта угроза связана с космосом», — написала Хайнрик.

Отмечается, что эксперты первоначально предположили, что неназванная серьезная угроза может быть так или иначе связана с Россией.

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