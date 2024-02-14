Вице-канцлер ФРГ раскритиковал заявления Трампа по НАТО

Вице-канцлер ФРГ назвал "безответственными" заявления Трампа по НАТО
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подверг резкой критике заявления бывшего президента США Дональда Трампа по НАТО, назвав их "безответственными".
"Я считаю заявления Дональда Трампа безответственными в нескольких отношениях", - заявил Хабек на мероприятии, организованном редакционным объединением RND в Лейпциге.
Они "безответственны по отношению к тем, кто рассчитывает на соблюдение договоров, на наличие союзнических обязательств в рамках военного союза", - подчеркнул министр.
В то же время Хабек утверждал, что победа РФ на Украине стала бы сигналом для всех тех, кто верит, что сможет достичь политических целей военными средствами.
"Тогда у нас повсюду будут войны. Это не может быть тот мир, к которому мы стремимся", - заявил вице-канцлер ФРГ.
10 февраля Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор, кто был его собеседником.