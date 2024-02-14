Маск прокомментировал использование Starlink в секторе Газа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что развертывание сети спутникового интернета Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению. Об этом он написал в социальной сети Х.

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«Мы надеемся помочь как населению Израиля… так и невинным мирным жителям в секторе Газа», — написал бизнесмен.

Ранее инженер из Киева Олег Кутков заявил, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО).