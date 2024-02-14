Нетаньяху пообещал направить ЦАХАЛ в Рафах

Израиль намерен сражаться в секторе Газа до полной победы, что включает в себя масштабные действия в Рафахе, который находится на юге анклава и граничит с Египтом. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Он уточнил, что масштабные действия в Рафахе начнутся после эвакуации оттуда гражданских. При этом Нетаньяху не сообщил, куда именно будут направлены палестинские беженцы.

Также он назвал ключом к освобождению оставшихся израильских заложников в секторе Газа «сочетание сильного военного давления и очень жестких переговоров».

Напомним, что ЦАХАЛ начал подготовку к началу боев в Рафахе 7 февраля. Кроме того Нетаньяху поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения в этом городе.