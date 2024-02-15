ABC: чиновники США боятся планов России разместить ядерное оружие в космосе

Космическая угроза Таинственная угроза национальной безопасности США, о которой заявили в комитете по разведке палаты представителей конгресса в среду, может быть связана с космической сферой, сообщил со ссылкой на источники корреспондент телеканала Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих. "Чиновник Пентагона сообщил мне, что эта угроза связана с космосом", - сообщил Хайнрих. В то же время телеканал CNN со ссылкой на сообщения неназванного американского чиновника и двух других источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что некая серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с Россией. Собеседники CNN назвали указанную информацию очень чувствительной для американских властей. По словам одного из источников, Вашингтону лишь недавно стало известно об угрожающем российском потенциале. Два источника ABC News из числа конгрессменов утверждают, что Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе. Собеседники телеканала отметили, что речь идет о том, чтобы применить ядерное оружие против спутников. Идея сброса бомбы на Землю, по словам источников, не звучала. "Дестабилизирующие иностранные военные возможности" 14 февраля председатель постоянного специального комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер предоставил конгрессу США разведданные о существующей угрозе. Он утверждал, что опасность связана с "дестабилизирующими иностранными военными возможностями". Председатель указанного комитета также призвал президента США Джо Байдена рассекретить все данные о существующей на данный момент "серьезной угрозе американской нацбезопасности". "Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, с тем чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования", — написал Тернер на своей странице в соцсети Х, не уточнив, о какой именно угрозе идет речь и от кого она исходит. Как отметил телеканал NBC News, на фоне появления информации об угрозе члены палаты представителей начали заходить и выходить из Капитолия через строго охраняемую комнату в подвале здания. Телеканал сообщил, что эта комната известна как Центр конфиденциальной информации (SCIF), где законодателям передается наиболее секретная информация. Безопасность американцев Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что собирается лично провести в четверг брифинг по указанному вопросу с участием лидеров конгресса США из комитетов в сфере безопасности. Причем, по его словам, он принял такое решение еще до заявлений Тернера. Салливан выразил удивление тому, что председатель комитета по разведке палаты представителей рассекретил эти данные до проведения брифинга. Салливан тоже официально не уточнил суть угрозы. "Сейчас я не в том положении, чтобы озвучивать что-либо еще с трибуны", - сказал он на пресс-конференции. По словам советника Байдена, простых американцев нельзя уверить в безопасности на фоне представленной угрозы, но глава государства справится с этой задачей. "Невозможно ответить на этот вопрос прямым "да", потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств", — заявил Салливан, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что гражданам США не о чем беспокоиться. Конгрессмен Джим Хаймс также заявил, что некая угроза национальной безопасности США не является поводом для паники. "Народу не следует паниковать. Это однозначно", — заявил он.