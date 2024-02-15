В Турции ответили на обвинения ЕС в помощи России

В Турции считают лживыми обвинения страны в том, что она помогает России обходить санкции, и намерены изучить сообщения о готовности Евросоюза наложить за это экономические ограничения на республику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

"На данный момент мы изучаем эти сообщения. Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций — наглая ложь", — заявил источник журналистам.

По его мнению, подобные обвинения призваны подорвать стремление Турции стать посредником в урегулировании украинского конфликта.

О планах ЕС ввести санкции в отношении ряда стран за помощь России 13 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе.