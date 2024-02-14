Подоляк прокомментировал сообщения о том, что его родственники в РФ служат в ФСБ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг сообщения о том, что его родственники в России служат в ФСБ. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее бывший вице-премьер РФ Альфред Кох заявил, что родной брат Подоляка проживает в Москве и является полковником ФСБ.

Комментируя это, советник подтвердил, что у него есть родственники в России, но они не имеют никакого отношения к Федеральной службе безопасности страны.

«К КГБ, ФСБ мои родственники никогда не относились», — сказал Подоляк.

По его словам, он не общается с ними и не несет за них никакой ответственности.

«Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — добавил Подоляк.