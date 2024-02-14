Французский телеканал France24 опроверг новость о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона, которое якобы должно было произойти во время его визита в Киев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее видео с данным сюжетом появилось в социальных сетях. На нем новость о покушении зачитывалась ведущим в эфире France24. При этом ведущий также заявлял, что цель покушения — вновь привлечь внимание общественности к ситуации на Украине.

Как заявили в пресс-службе France24, видео было сгенерировано ИИ. Представители телеканала подчеркнули, что показанный в ролике ведущий действительно работает на France24, но такой сюжет никогда не выходил в эфир.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок – это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ», — рассказали в пресс-службе.