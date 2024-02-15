МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за скандальных слов ректора об «оккупантах»
МИД России вызвал посла Узбекистана Ботиржона Асадова и выразил ему протест в связи со скандальными высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева. Об этом пишет РБК.
Журналисты уточняют, что ранее глава вуза и руководитель общественного совета Министерства дошкольного образования республики назвал жителей страны, не знающих узбекского языка, «оккупантами или идиотами». Оскорбления Кудратходжаев адресовал в том числе тем гражданам СССР, которые приехали восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года.
«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве, — заявили в российском МИД. — Живым свидетельством нашей нерушимой дружбы является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году. Быстрое возрождение города стало возможным только объединенными усилиями огромной страны. В наших сердцах всегда звучит прекрасная песня узбекского ансамбля «Ялла» «Сияй, Ташкент», где есть поистине берущие за душу слова о том, что в те трудные годы со столицей Узбекистана были рядом «вся Россия и все республики мои».