МИД Украины потребовал переименовать помаду "Русский красный" от MAC cosmetics

«"Русский красный" — название популярного оттенка, особенно бренда MAC Cosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. Это настоящий цвет войны», — заявили в МИД Украины.

На Украине неоднократно выдвигали претензии по поводу связи брендов или названий с РФ. Так в мае 2023 года посол страны в Германии Алексей Макеев потребовал изменить названием архитектурного ансамбля кафе «Москва» на «Киев». Кроме того критике со стороны Украины подвергся французский модный дом Louis Vuitton. Причиной стал рекламный ролик, в котором можно было увидеть развевающийся сине-бело-красный триколор с нарисованной на нем латинской буквой V.