Лукашенко возмутился желанию молодежи одеваться лучше него

«Я приехал когда-то в Соединенные Штаты — богатейшая страна. Смотрю: миллиардер — я с ним встречаюсь по инвестициям — в аккуратном костюмчике. (...) А у них не принято, у них тогда и, уверен, сейчас не принято было выпендриваться, выпячиваться», — заключил Лукашенко.