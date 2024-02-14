Экс-глава ЕК Юнкер: вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятно

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сомневается в том, что Украина в ближайшие пять лет станет членом Евросоюза . В интервью газете Neue Zürcher Zeitung он напомнил, что для вступления страны в ЕС есть условия, которые Киеву предстоит выполнить. RT на русском

По его словам, частичное сближение Украины с сообществом в настоящее время кажется ему "более реалистичным", чем перспектива ее членства в ЕС в ближайшие три года или пять лет. Юнкер дал понять, что скептически относится к планируемым переговорам о вступлении Украины. По его мнению, Киев должен "понимать, что существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены", иначе он принесет в ЕС свои нерешенные внутренние проблемы. ТАСС