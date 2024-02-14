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Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии

Шеф Пентагона Ллойд Остин, выписавшийся из больницы, рассказал, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что врачи дают положительный прогноз в плане лечения рака, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, это первое публичное выступление Остина после выписки из медицинского учреждения.

Журналисты отметили, что глава ведомства рассказал о своем здоровье на встрече представителей стран, помогающих Украине.

Байден выступил против отставки Остина

Ранее Остин сообщил, что поступил «неправильно», решив скрыть информацию о госпитализации от руководства США, и принес извинения американской общественности.

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