Выписавшийся из больницы шеф Пентагона рассказал о самочувствии

Шеф Пентагона Ллойд Остин, выписавшийся из больницы, рассказал, что чувствует себя хорошо. Он добавил, что врачи дают положительный прогноз в плане лечения рака, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, это первое публичное выступление Остина после выписки из медицинского учреждения.

Журналисты отметили, что глава ведомства рассказал о своем здоровье на встрече представителей стран, помогающих Украине.