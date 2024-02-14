В Германии не согласились со словами Путина о просьбе отвести войска от Киева

В Германии не подтверждают слова президента России Владимира Путина о том, что Берлин и Париж в 2022 году просили отвести российские войска от Киева. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Lenta.ru
«Корректно», — ответил чиновник на вопрос журналиста о том, что договоренностей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы не существовало. Газета.Ru
До этого Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсену заявил, что «коллеги во Франции и Германии» на переговорах в Стамбуле в 2022 году попросили отвести войска от украинской столицы, чтобы создать условия для подписания мирного договора. Российская газета