В Германии не согласились со словами Путина о просьбе отвести войска от Киева

В Германии не подтверждают слова президента России Владимира Путина о том, что Берлин и Париж в 2022 году просили отвести российские войска от Киева. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Lenta.ru

«Корректно», — ответил чиновник на вопрос журналиста о том, что договоренностей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы не существовало. Газета.Ru