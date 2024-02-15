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Bloomberg: Европа не сможет сама обеспечивать свою безопасность еще около 10 лет

Европейские страны не смогут обеспечивать свою безопасность без помощи США еще по меньшей мере десять лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Западные СМИ признали несамостоятельность Европы
© AP

В публикации отмечается, что высокопоставленные чиновники знают, что не должны рассчитывать на США при защите Европы. Подчеркивается, что если бы страны ЕС оказались под атакой прямо сейчас, то они бы зависели от Вашингтона в ряде аспектов.

Наиболее остро вопрос обстоит по поводу дальнобойных ракет, возможностей систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также продвинутых компьютерных систем для проведения вычислений при ведении войны, заявили источники.

В США раскрыли слабость Европы

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущую систему ядерного сдерживания в Европе хорошо работающей и заявил, что подрывать ее работу нельзя.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. При этом он считает, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Штаты не будут защищать некоторые страны альянса, подрывают безопасность для всех его членов.

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