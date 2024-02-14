Суд приговорил Саркози к шести месяцам лишения свободы

Апелляционный суд Парижа приговорил к шести месяцам заключения бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Об этом сообщает BFMTV.

Кроме того, он получил еще 6 месяцев условного заключения.

В октябре сообщалось, что новые обвинения предъявлены Саркози в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент подозревается в "сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля" и "преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе организованной преступной группы".