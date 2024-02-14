МИД Белоруссии: Канада будет и далее покрывать нацистских преступников
Отказ Канады экстрадировать эсэсовца Ярослава Гуньку является серьёзной проблемой, она должна касаться всего добропорядочного мирового сообщества, считает пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
«Совершенно очевидно, что канадское правительство в привычной для себя манере будет искусственно тянуть время и придумывать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать подобных нацистских преступников», — сказал он РИА Новости.
Дипломат напомнил, что запрос Минска к канадским властям о выдаче «безжалостного карателя, участника резни в белорусской Хатыни Владимира Катрюка», так и остался без ответа.
«Суд над ним, хоть и заочно, кстати, в эти дни проходит в Минске», — продолжил Глаз.