Эрдоган приехал в Египет впервые за 12 лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 14 февраля, прибыл в Египет - это первый визит турецкого президента в страну за 12 лет. Об этом сообщает Al Jazeera.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет своего турецкого коллегу после многих лет разрыва связей между двумя странами.

Визит Эрдогана в Египет удалось организовать после того, как Каир и Анкара в 2023 году назначили послов и восстановили отношения на высшем дипломатическом уровне.

В офисе ас-Сиси заявили, что президенты проведут «расширенную сессию переговоров о развитии более тесных двусторонних отношений», обсудят «региональные досье» и проблемы, в первую очередь тему прекращения огня в секторе Газа и гуманитарную помощь.

Напомним, страны Персидского залива поддержали Египет после военного переворота в 2013 году, а Турция оказалась в некотором смысле изолированной. Канал Al Jazeera напомнил, что у Эрдогана были хорошие отношения со свергнутым президентом Мухаммедом Мурси. В 2012-м турецкий лидер посетил Египет и подписал там кредитное соглашение, укрепившее отношения между двумя государствами.

Свержение Мурси привело к «драматическому сдвигу» в отношениях. Дипломатические связи опустились до уровня поверенных в делах, поскольку Эрдоган назвал нового лидера Египта ас-Сиси «нелегитимным тираном», отмечает Al Jazeera. Турция постепенно становилась центром притяжения для египетских изгнанников.

Затем между странами возникли разногласия по поводу Ливии, где они поддерживали противоборствующие группы, а также по поводу морских границ в богатом газом Восточном Средиземноморье.