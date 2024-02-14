Украина и Польша не достигли компромисса в вопросе блокады границы

Прекращение блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной стало темой встречи украинского замминистра развития общин и территорий Сергея Деркача с замминистра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем. Стороны не смогли достичь компромисса. RT на русском
Как отмечается в заявлении украинской стороны, позиция Киева остается неизменной и основывается на совместном решении проблем на основе диалога и компромиссов, которые не будут вредить интересам перевозчиков. Газета.Ru
Кроме того, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что Киев готов к проверкам зерна, следующего через польскую территорию. "Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", - прокомментировал он в эфире украинского телеканала "Рада" слова замминистра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака о дополнительных проверках зерна с Украины на границе из-за его низкого качества. ТАСС