Украина и Польша не достигли компромисса в вопросе блокады границы

Прекращение блокады польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной стало темой встречи украинского замминистра развития общин и территорий Сергея Деркача с замминистра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем. Стороны не смогли достичь компромисса. RT на русском

Как отмечается в заявлении украинской стороны, позиция Киева остается неизменной и основывается на совместном решении проблем на основе диалога и компромиссов, которые не будут вредить интересам перевозчиков. Газета.Ru