СМИ: Израиль и ХАМАС работают над согласованием сделки по заложникам

Израиль и правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС работают над тем, чтобы завершить в начале следующего месяца согласование условий сделки по освобождению удерживаемых в анклаве заложников и приостановке боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает со ссылкой на причастный к переговорам иностранный дипломатический источник газета Haaretz, отмечая, что пока рано оценивать шансы на то, достигнут ли стороны соглашения.

По словам источника издания, "идеальное время" для реализации сделки - месяц Рамадан, который в 2024 году, по данным арабских астрономов, выпадает на период с 11 марта по 9 апреля. При этом в ближайшие недели Израиль намерен "исчерпать активность" по подавлению ХАМАС на юге сектора Газа, утверждает газета.

13 февраля в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, Соединенных Штатов, Катара и Израиля. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в Газе, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве. В консультациях были задействованы директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, а также премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетского Управления общей разведки Аббас Камель.