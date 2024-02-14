France 24: Зеленский планировал устроить покушение на Макрона

В социальной сети X (бывший Twitter) распространяется сюжет телеканала France 24, в котором утверждается, что Киев якобы планировал убийство президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишут «Известия».

Визит президента Франции на Украину планировался с 13 по 14 февраля. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на переговорах в Киеве собирались обсудить дальнейшие поставки вооружений и военной техники. Кроме того, глава Франции планировал заявить о создании фонда в €200 млн евро для Украины на основе пожертвований французского бизнеса. Однако 11 февраля было объявлено о решении Парижа отложить поездку главы государства.

На распространенной в Сети информации, которую среди прочих опубликовал пользователь с ником @Jose_FERNANDE8, показаны скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о возможном покушении на Макрона.

Согласно им, ответственность на покушение планировалось переложить на Россию, а целью была названа попытка привлечь внимание к украинскому конфликту и увеличение помощи Киеву.

Однако запись такого сюжета на сайте France 24 отсутствует.