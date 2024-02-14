Туркменских школьниц решили проверить на девственность

В Туркмении школьниц решили проверить на девственность для оценки их «нравственной чистоты». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включенного Минюстом России в реестр иностранных агентов).

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По словам нескольких живущих на западе республики учениц и их матерей, гинекологические проверки проходят без согласия детей и их родителей. Как заявил один из работников местной образовательной сферы, информация о не прошедших проверку школьницах передается в полицию и министерство национальной безопасности.

Другие его коллеги рассказали, что силовики часто проверяют мобильные телефоны девушек из соответствующего списка на предмет информации об их предполагаемых сексуальных партнерах, которых можно было бы привлечь к ответственности за вступление в интимную связь с несовершеннолетней. По мнению работника образовательной сферы из Балканабада, подобные проверки связаны с увеличением числа подростковых беременностей в регионе в последние месяцы.