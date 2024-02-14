Правительство Азербайджана отправлено в отставку

«Правительство Азербайджана сегодня, 14 февраля, ушло в отставку, как того требует Конституция республики в связи с состоявшимися внеочередными президентскими выборами. Согласно статье 116 (...), кабинет министров подает в отставку со дня вступления новоизбранного президента страны в должность и начала исполнения им своих полномочий», — отмечается в публикации.