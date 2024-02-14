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Великобритания призвала Израиль остановиться и подумать перед операцией в Рафахе

Израиль должен остановиться и подумать перед началом операции в Рафахе на юге сектора Газа. К этому призвал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает CNN.

Великобритания призвала Израиль остановиться и подумать перед операцией в Рафахе
© Lenta.ru

«Поскольку они являются оккупирующей державой в Газе, они должны убедиться, что гуманитарная помощь, еда, вода и жилье доступны людям в Газе», — сказал дипломат.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства выразил обеспокоенность из-за возможного начала наступления израильской армии на Рафах. По его словам, «приоритетом должна быть немедленная пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников, а затем — продвижение к устойчивому, постоянному прекращению огня».

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