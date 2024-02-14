$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

В США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине раскалывает НАТО, что в итоге может привести к распаду альянса. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине
© globallookpress.com

По мнению Макговерна, в результате конфликта на Украине Североатлантический альянс "разваливается на части".

"Трещины в НАТО становятся все шире, и продолжение конфликта приведет альянс к концу", — заявил Макговерн.

Аналитик подчеркнул, что нынешняя политика руководства НАТО не принесла европейским странам ничего положительного. По его мнению, "немцы находятся на дне" из-за подрыва газопровода "Северный поток" и общего ослабления экономики. В то время как "русские ушли, но стали счастливее" из-за укрепившихся связей с Востоком.

16 января Макговерн заявил, что США могут применить мини-ядерную бомбу на Украине.

До того он спрогнозировал судьбу Украины в случае отказа от мирных переговоров с РФ.

В мире
Рэй Макговерн
ЦРУ
НАТО
Мнения
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости