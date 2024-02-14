Конфликт на Украине раскалывает НАТО, что в итоге может привести к распаду альянса. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Макговерна, в результате конфликта на Украине Североатлантический альянс "разваливается на части".

"Трещины в НАТО становятся все шире, и продолжение конфликта приведет альянс к концу", — заявил Макговерн.

Аналитик подчеркнул, что нынешняя политика руководства НАТО не принесла европейским странам ничего положительного. По его мнению, "немцы находятся на дне" из-за подрыва газопровода "Северный поток" и общего ослабления экономики. В то время как "русские ушли, но стали счастливее" из-за укрепившихся связей с Востоком.

16 января Макговерн заявил, что США могут применить мини-ядерную бомбу на Украине.