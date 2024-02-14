Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана
В Азербайджане прошла церемония вступления в должность президента Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах в республике. Соответствующая информация была опубликована на сайте главы государства.
В Милли Меджлисе (парламенте) Алиев принял присягу, положив руку на Конституцию страны. Кроме того, глава государства поклялся на Коране соблюдать верность «национальным нравственным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков».На церемонии присутствовали депутаты парламента, министры, члены семьи избранного президента.
Алиев был переизбран на пятый срок по итогам выборов 7 февраля. Он набрал 92,12% голосов. В связи с этим Кабинет министров Азербайджана согласно статье 116 Конституции республики подал в отставку после того, как Алиев приступил к исполнению президентских обязанностей.
Ранее Конституционный суд Азербайджана официально объявил Ильхама Алиева президентом республики на очередной семилетний срок. Об этом в ходе пленума во вторник, 13 февраля, сообщил председатель КС Фархад Абдуллаев.