Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана

В Азербайджане прошла церемония вступления в должность президента Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах в республике. Соответствующая информация была опубликована на сайте главы государства.

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В Милли Меджлисе (парламенте) Алиев принял присягу, положив руку на Конституцию страны. Кроме того, глава государства поклялся на Коране соблюдать верность «национальным нравственным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков».На церемонии присутствовали депутаты парламента, министры, члены семьи избранного президента.