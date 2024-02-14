Политолог оценил заявления Клинтон в адрес Такера Карлсона после его визита в РФ

"С ее стороны мы постоянно видим чистые манипуляции: ей можно все, а другим ничего. То есть Клинтон и ее соратники считают субъектными только самих себя. Ведь Клинтон сказала очень характерную фразу: дескать, Такер не сверяет свои слова и свои расследования с правдой. А правда - это то, что "сказали демократы", - отметил Коктыш.