Глава МИД Литвы оценил объявление Россией в розыск литовских политиков

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что считает "своеобразной наградой" объявление в розыск Россией ряда литовских политиков. Об этом пишет агентство BNS.

© Газета.Ru

"Политическая оценка – это, конечно, своеобразная награда для людей, поддерживающих Украину..." – считает Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что объявленным в розыск лицам необходимо будет оценивать свои поездки в третьи страны, которые могут исполнить решение российского ордера на арест.

До этого Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск литовских политиков. Отмечается, что представителя посольства России в Литве вызвали в литовский МИД 14 февраля. Ему вручили ноту строгого протеста из-за объявления в розыск литовских политиков, госслужащих и прочих лиц. В МИД Литвы указали на то, что причиной стало исполнение их прямых обязанностей.