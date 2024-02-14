Названа возможная цель новых зарубежных поездок Зеленского

«Он пытается найти поддержку для себя лично и перессорить тех, кто хочет его снять, потому что окончательное решение о том, кем заменить Зеленского, еще не принято. Конечно, остаться навсегда ему это не поможет, но по крайней мере позволит отсрочить уход», — допустил собеседник «Ленты.ру».