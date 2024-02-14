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Литва выразила протест поверенному в делах России из-за розыска чиновников

Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск литовских политиков. Газета.Ru

«Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения России объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы», — говорится в сообщении литовского дипведомства. RT на русском

Накануне МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Москва24

Литва выразила РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков
© ТАСС
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