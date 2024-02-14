Литва выразила РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков

«Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения России объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы», — говорится в сообщении литовского дипведомства. RT на русском