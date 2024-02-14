В Словакии отвергли идею создания нового "железного занавеса" в Европе

"Они создавали инструмент урегулирования в тех областях [востока Украины], которые являются предметом интересов РФ, где РФ хочет защищать русскоговорящее население, которое было дискриминировано <…> Это была какая-то платформа, препятствующая войне. Война - наихудшее решение, которое вообще может [быть применено]. В конце концов Россия требовала предоставить гарантии, что НАТО не будет расширяться далее за счет Украины и будет соблюдаться принцип, одобренный в рамках ОБСЕ, что безопасность любой страны не может строиться за счет [ущемления] безопасности другой. В этом [подходе к ситуации на Украине], по-моему, международное сообщество ошиблось, и этот конфликт [происходящий на Украине] не был предотвращен", - сказал Бланар.