В Словакии отвергли идею создания нового "железного занавеса" в Европе
Словакия отвергает идею создания нового "железного занавеса" в Европе и настаивает на мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства TASR министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.
"Нужно искать все возможные способы достичь [на Украине] перемирия и мира", - подчеркнул министр.
В Братиславе не считают возможным решение конфликта военным путем. Он также сказал, что Словакия считает действия РФ на Украине "нарушением норм международного права".
"Одновременно мы отвергаем подход, что здесь [в Европе] будет создаваться новый "железный занавес" <…> Европейское сообщество и мировое сообщество должны сделать все, чтобы этого конфликта не было. Для этого были инструменты", - сказал Бланар.
Таковыми, по его словам, являлись Минские соглашения.
"Минские соглашения вели к какому-то компромиссу, но, однако, после высказывания госпожи Меркель, когда она уже не занимала пост канцлера [Германии], мы узнали, что Запад их никогда не был готов соблюдать, и это должен был быть только инструмент [с целью] выиграть время, чтобы Украина смогла вооружиться против России", - сказал Бланар.
Такой подход к Минским соглашениям, по его словам, "стал огромной ошибкой".
Глава МИД Словакии считает, что реализация Минских соглашений на практике могла бы разрешить ситуацию на Украине.
"Они создавали инструмент урегулирования в тех областях [востока Украины], которые являются предметом интересов РФ, где РФ хочет защищать русскоговорящее население, которое было дискриминировано <…> Это была какая-то платформа, препятствующая войне. Война - наихудшее решение, которое вообще может [быть применено]. В конце концов Россия требовала предоставить гарантии, что НАТО не будет расширяться далее за счет Украины и будет соблюдаться принцип, одобренный в рамках ОБСЕ, что безопасность любой страны не может строиться за счет [ущемления] безопасности другой. В этом [подходе к ситуации на Украине], по-моему, международное сообщество ошиблось, и этот конфликт [происходящий на Украине] не был предотвращен", - сказал Бланар.
Минские соглашения между ДНР, ЛНР и Киевом были призваны реинтегрировать в состав Украины отделившиеся после госпереворота 2014 года в Киеве Донецкую и Луганскую области. Гарантами выступали Россия, Франция и Германия. Украина, будучи стороной соглашений и принятого позднее комплекса мер по их реализации, многократно заявляла, что не намерена их выполнять. Уже после начала СВО подписавшие договоренности экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признавали, что поддержали соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту.