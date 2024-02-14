ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ в Афганистане

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Он уточнил, что до четырех тысяч террористов сосредоточено на южных границах Таджикистана.

«В центральноазиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок», — отметил Сидоров.

В июне 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США активно поддерживают ИГ и «Аль-Каиду» (запрещенная в РФ террористическая организация) и иные аффилированные с ними структуры. По его мнению, цель Соединенных Штатов — не позволить Афганистану успокоиться, подобным образом они действовали на Кавказе в конце прошлого десятилетия.