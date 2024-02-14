В Иране сообщили о возможной диверсии на газопроводе

О двух взрывах на «линии 65» главного газопровода сообщили в Иране, местные чиновники подозревают возможную диверсию. Об этом информирует Reuters.

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Государственные телеканалы передают, что взрывы не привели к перебоям работы газоснабжения в стране. Кроме того, представители властей заявляют, что пострадавших среди населения не было.

Из-за происшествия в иранские провинциях Фарс, Исфахан, Чахармахал и Бахтиари экстренные службы были приведены в состояние повышенной готовности.

Mehr News сообщает, что в одной из северных провинций Ирана прекращено газоснабжение для промышленных предприятий.

По итогам предварительного расследования были обнаружены признаки диверсии.