Стало известно, что потребовал принц Гарри перед встречей с больным Карлом III
Принц Гарри выдвинул условие перед встречей с больным отцом, королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Британская журналистка Петронелла Вятт заявила, что принц Гарри был против того, чтобы жена короля Карла III, герцогиня Камилла, присутствовала во время его разговора с отцом.
"Принц Гарри, как я слышала, предпочел не находиться в одной комнате со своей мачехой, когда говорил с королем о его диагнозе", — сообщила Вятт.
У герцога Сассекского уже давно натянутые отношения с Камиллой Паркер-Боулз. В своих мемуарах принц Гарри не раз негативно высказывался о мачехе. Он заявил, что жена Карла III распространяет информацию о жизни королевской семьи журналистам. Кроме того, принц Гарри также признавался, что они с братом, принцем Уильямом, "умоляли" отца не жениться на Камилле.
5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Отмечается, что в связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности. Тем не менее король продолжит просматривать официальные документы и заниматься государственными делами. 6 февраля принц Гарри прилетел к отцу. По информации журналистов, герцог уделил королю только 30 минут.