Стало известно, что потребовал принц Гарри перед встречей с больным Карлом III

Принц Гарри выдвинул условие перед встречей с больным отцом, королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Британская журналистка Петронелла Вятт заявила, что принц Гарри был против того, чтобы жена короля Карла III, герцогиня Камилла, присутствовала во время его разговора с отцом.

"Принц Гарри, как я слышала, предпочел не находиться в одной комнате со своей мачехой, когда говорил с королем о его диагнозе", — сообщила Вятт.

У герцога Сассекского уже давно натянутые отношения с Камиллой Паркер-Боулз. В своих мемуарах принц Гарри не раз негативно высказывался о мачехе. Он заявил, что жена Карла III распространяет информацию о жизни королевской семьи журналистам. Кроме того, принц Гарри также признавался, что они с братом, принцем Уильямом, "умоляли" отца не жениться на Камилле.