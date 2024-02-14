Ильхама Алиева привели к присяге

Переизбранный президентом Азербайджана на пятый срок Ильхам Алиев приведен к присяге. Об этом сообщает Государственное информационное агентство АзерТАдж.

62-летний Алиев победил на состоявшихся в стране 7 февраля внеочередных президентских выборах, опередив с большим отрывом своих соперников. За него отдали голоса 92,12% избирателей. Алиев возглавит страну в предстоящие семь лет.

Инаугурация главы государства проходит в здании Милли меджлиса (парламента) Азербайджана. На ней присутствуют депутаты парламента, министры, члены семьи избранного президента. По протоколу официальное приглашение зарубежных гостей на церемонию инаугурации президента Азербайджана не предусматривается.

Председатель Конституционного суда (КС) Азербайджана Фархад Абдуллаев сообщил, что КС утвердил на заседании 13 февраля протокол Центризбиркома об итогах выборов и объявил Ильхама Алиева избранным президентом страны.

Ильхам Алиев принес клятву на конституции, обещав при осуществлении полномочий президента соблюдать основной закон Азербайджана, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу. Глава государства также принес клятву на Коране, заявив о том, что будет "сохранять верность национально-духовным ценностям и традициям азербайджанского народа, сформированным азербайджанским народом на протяжении веков".