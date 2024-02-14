После жалобы украинки в Вене отменили концерт российского дирижера
На Венском фестивале, который запланирован на конец мая - начало июня, не выступит российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис. Причиной стало отсутствие его публичных заявлений на тему СВО, что послужило недовольством со стороны иностранных коллег. Об этом пишет портал iefimerida.gr.
По данным источника, новый директор Венского фестиваля Мило Рау планировал организовать два концерта: первый в исполнении оркестра SWR под началом Курентзиса, а второй в исполнении Киевского симфонического оркестра, которым руководит украинский дирижер Оксана Лынив. Она и выступила против участия российского коллеги в музыкальном мероприятии, так как он «не осудил действия России». Организаторы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что проводить оба концерта в рамках фестиваля невозможно.
Директор Рау отметил, что оргкомитет уважает желание Лынив не появляться вместе с Курентзисом в настоящее время. «К сожалению, нет другого выбора, кроме как отменить концерт Курентзиса, которого мы очень ценим как артиста», - озвучил он принятое решение. По словам Рау, он продолжает считать верным свой первоначальный выбор участия двух дирижеров. Однако ради комфорта артистов приходится уступать. Известно, что против участия Теодора Курентзиса высказывались и другие украинские музыканты. Изначально по замыслу фестиваля оба концерта были направлены на «решение вопроса об ответственности и границах искусства как утопического пространства».