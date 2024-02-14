Экс-президент Молдавии Игорь Додон сравнил евроинтеграцию страны в ЕС с "морковкой" для народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Они (власти Молдавии. - Прим. ред.) хотят, чтобы наш народ был бедным и неграмотным. Думают, что тогда им будет легче руководить людьми и показывать им "морковку" в виде европейской интеграции", - заявил Додон.

Он подчеркнул, что стратегия президента Молдавии Майи Санду заключается в том, чтобы "разрушить все", в связи с чем власти закрывают университеты и больницы. Додон заявил, что нынешние власти Молдавии являются "настоящими ликвидаторами".

До этого Додон сообщал, что власти Молдавии решили встать на сторону Соединенных Штатов в противостоянии с Россией.