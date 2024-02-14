Человек погиб, еще 52 пострадали при обрушении церкви на Филиппинах

По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали при обрушении второго этажа церкви в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте. Как сообщает местный телеканал GMA News, инцидент произошел утром в среду, 14 февраля, во время богослужения.

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По информации местных властей, второй этаж церкви построен из дерева — с годами конструкцию подточили термиты. Перекрытие обрушилось, когда люди выстроились под ним в очередь. Большинство пострадавших получили несерьезные травмы.

Церковь закрыли до оценки ее состояния городскими инженерами и строительными чиновниками. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 11 февраля в школе села Донское Оренбургской области обрушился потолок спортзала. Никто не пострадал. По предварительной информации, причиной обрушения стал скопившийся на крыше снег.