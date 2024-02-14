В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Как отмечается, извержение носило взрывной характер и произошло в кратере Минамидакэ. Столб пепла и дыма впервые с 2020 года поднялся на высоту 5 тыс. м, камни и сгустки лавы разлетелись на 1,3 тыс. м. Людей предупреждают о риске выпадения пепла как вблизи вулкана, так и вдали от него, из-за ветра.

В районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Вместе с тем метеорологи предупреждают о риске продолжения вулканической активности.